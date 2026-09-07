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07.09.2026 15:58:14
Zurückhaltung in Zürich: SPI am Montagnachmittag mit Abgaben
Der SPI notiert derzeit im Minus.
Am Montag notiert der SPI um 15:39 Uhr via SIX 0.37 Prozent leichter bei 20’132.07 Punkten. Insgesamt kommt der SPI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.482 Bio. Euro. Zuvor ging der SPI 1.06 Prozent tiefer bei 19’991.65 Punkten in den Montagshandel, nach 20’206.24 Punkten am Vortag.
Der SPI erreichte heute sein Tageshoch bei 20’148.97 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 19’973.29 Punkten lag.
SPI seit Beginn Jahr
Vor einem Monat, am 07.08.2026, wurde der SPI mit 20’509.58 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 18’926.39 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der SPI auf 17’113.20 Punkte taxiert.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 10.36 Prozent zu. Das Jahreshoch des SPI beträgt derzeit 20’636.94 Punkte. Bei 16’847.58 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
SPI-Aufsteiger und -Absteiger
Die Gewinner-Aktien im SPI sind derzeit Perrot Duval SA (+ 16.19 Prozent auf 122.00 CHF), Arbonia (+ 12.63 Prozent auf 4.95 CHF), Highlight Event and Entertainment (+ 5.31 Prozent auf 5.95 CHF), GAM (+ 4.86 Prozent auf 0.08 CHF) und ams-OSRAM (+ 4.53 Prozent auf 18.91 CHF). Schwächer notieren im SPI derweil ASMALLWORLD (-8.20 Prozent auf 0.56 CHF), Adval Tech (-6.82 Prozent auf 41.00 CHF), Feintool International (-6.45 Prozent auf 11.60 CHF), Curatis (-5.50 Prozent auf 19.75 CHF) und lastminutecom (-5.38 Prozent auf 10.55 CHF).
Welche Aktien im SPI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im SPI kann derzeit die Novartis-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via SIX 1’515’296 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SPI mit 307.899 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der SPI-Werte im Blick
In diesem Jahr präsentiert die EvoNext-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI. Mit 11.77 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Curatis-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
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