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Kursentwicklung im Fokus 23.10.2026 12:26:38

Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag schwächer

Zurückhaltung in Zürich: SPI am Mittag schwächer

Der SPI bewegt sich am fünften Tag der Woche im Minus.

Gurit
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Um 12:09 Uhr notiert der SPI im SIX-Handel 0.61 Prozent schwächer bei 20’366.58 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2.597 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.039 Prozent auf 20’482.72 Punkte an der Kurstafel, nach 20’490.79 Punkten am Vortag.

Bei 20’482.72 Einheiten erreichte der SPI sein Tageshoch, während er hingegen mit 20’360.88 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der SPI auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den SPI bereits um 0.781 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der SPI 19’754.43 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wurde der SPI mit 19’932.10 Punkten berechnet. Der SPI verzeichnete vor einem Jahr, am 23.10.2025, den Wert von 17’325.90 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.65 Prozent aufwärts. Der SPI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 20’636.94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16’847.58 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SPI

Unter den stärksten Aktien im SPI befinden sich aktuell Holcim (+ 6.19 Prozent auf 67.54 CHF), Xlife Sciences (+ 4.71 Prozent auf 8.90 CHF), BELIMO (+ 3.59 Prozent auf 765.00 CHF), GAM (+ 3.32 Prozent auf 0.06 CHF) und Feintool International (+ 2.25 Prozent auf 11.35 CHF). Unter den schwächsten SPI-Aktien befinden sich derweil Highlight Event and Entertainment (-8.44 Prozent auf 4.12 CHF), Gurit (-8.20 Prozent auf 47.00 CHF), Bystronic (ex Conzzeta) (-4.97 Prozent auf 168.20 CHF), Schlatter Industries (-4.81 Prozent auf 19.80 CHF) und Richemont (-4.49 Prozent auf 164.70 CHF).

Welche SPI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SPI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’296’041 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SPI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 342.606 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der SPI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI hat 2026 laut FactSet-Schätzung die EvoNext-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.36 erwartet. Mit 8.20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bellevue-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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Bellevue AG 6.66 0.91% Bellevue AG
Bystronic (ex Conzzeta) 169.00 -4.52% Bystronic (ex Conzzeta)
EvoNext Holdings AG 2.33 -2.92% EvoNext Holdings AG
Feintool International AG (N) (FIH) 11.05 -0.45% Feintool International AG (N) (FIH)
GAM AG 0.06 4.65% GAM AG
Gurit Holding AG 46.30 -9.57% Gurit Holding AG
Highlight Event and Entertainment AG 4.96 10.22% Highlight Event and Entertainment AG
Holcim AG 66.80 5.03% Holcim AG
Richemont 161.45 -6.38% Richemont
Roche Holding AG (Inhaberaktie) 397.40 -0.15% Roche Holding AG (Inhaberaktie)
Schlatter Industries AG 20.20 -2.88% Schlatter Industries AG
UBS 38.21 -0.55% UBS
Xlife Sciences AG 8.70 2.35% Xlife Sciences AG

BELIMO am 23.10.2026

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