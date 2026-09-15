Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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15.09.2026 12:26:19
Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI mittags
Das macht der SLI mittags.
Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.83 Prozent leichter bei 2’205.70 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.766 Prozent schwächer bei 2’207.09 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’224.12 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’189.31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’210.02 Punkten verzeichnete.
SLI seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’318.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’198.27 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 15.09.2025, mit 2’007.72 Punkten bewertet.
Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.54 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Tops und Flops im SLI
Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0.83 Prozent auf 665.00 CHF), Zurich Insurance (+ 0.74 Prozent auf 598.40 CHF), Swiss Re (+ 0.51 Prozent auf 139.15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.37 Prozent auf 75.72 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0.28 Prozent auf 212.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil UBS (-3.12 Prozent auf 41.98 CHF), Partners Group (-2.68 Prozent auf 624.20 CHF), Julius Bär (-2.40 Prozent auf 72.52 CHF), Sika (-1.77 Prozent auf 177.65 CHF) und Logitech (-1.63 Prozent auf 80.66 CHF).
Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’327’216 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 290.528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.25 erwartet. Mit 7.12 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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