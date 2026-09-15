Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’806 -0.5%  SPI 19’452 -0.4%  Dow 52’421 -0.3%  DAX 25’447 0.0%  Euro 0.9441 0.0%  EStoxx50 6’257 -0.1%  Gold 4’278 -0.5%  Bitcoin 62’902 -1.7%  Dollar 0.8181 0.1%  Öl 106.2 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Hohe Ölpreise bremsen: Warum die Aktien-Rally laut Analysten trotzdem nicht gefährdet ist
DroneShield-Aktie im Rückwärtsgang: Partnerschaft mit AIM Defence verpufft an der Börse
Ökonomen schlagen Alarm: Droht der Fed mit der erwarteten Zinserhöhung ein historischer Fehlgriff?
Konkurrenz für OpenAI, Google & Co.: DeepL rüstet Sprach-KI auf - Übersetzen mit eigenem Tonfall
Verdreifachung bis 2031: Citi sieht Ex-Bitcoin-Miner TeraWulf als Rechenzentrums-Favorit
Suche...
ETF Sparplan

Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SLI im Blick 15.09.2026 12:26:19

Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI mittags

Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI mittags

Das macht der SLI mittags.

Swiss Re
139.50 CHF 0.89%
Kaufen Verkaufen

Am Dienstag bewegt sich der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0.83 Prozent leichter bei 2’205.70 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.766 Prozent schwächer bei 2’207.09 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2’224.12 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2’189.31 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2’210.02 Punkten verzeichnete.

SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der SLI einen Stand von 2’318.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, erreichte der SLI einen Wert von 2’198.27 Punkten. Der SLI wurde vor einem Jahr, am 15.09.2025, mit 2’007.72 Punkten bewertet.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 2.54 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SLI bei einem Jahreshoch von 2’352.31 Punkten. Bei 1’915.56 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SLI

Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich aktuell Swisscom (+ 0.83 Prozent auf 665.00 CHF), Zurich Insurance (+ 0.74 Prozent auf 598.40 CHF), Swiss Re (+ 0.51 Prozent auf 139.15 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.37 Prozent auf 75.72 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0.28 Prozent auf 212.00 CHF). Unter Druck stehen im SLI derweil UBS (-3.12 Prozent auf 41.98 CHF), Partners Group (-2.68 Prozent auf 624.20 CHF), Julius Bär (-2.40 Prozent auf 72.52 CHF), Sika (-1.77 Prozent auf 177.65 CHF) und Logitech (-1.63 Prozent auf 80.66 CHF).

Welche Aktien im SLI die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’327’216 Aktien gehandelt. Im SLI macht die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 290.528 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 10.25 erwartet. Mit 7.12 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.8618 15.12.2028 157036879
Long 11.8219 15.12.2028 156216265
Long 754.8 16.10.2026 158827711
Typ Hebel Verfall Valor
Short 7.0542 18.06.2027 157230577
Short 12.3738 19.03.2027 155830620
Short 1509.6001 18.12.2026 146215554
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.8782 11.81 157436158
Long 12.3738 5.40 159013271
Long 27.9556 0.76 158828042
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.9433 14.09 157689040
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -52.89 134029532
Long 8 -12.34 152739230
Long 12 -8.16 152989418
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

SPI-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle SLI-Werte im Überblick
Historische Kursdaten

Bildquelle: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief

Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Swisscom AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu ABB (Asea Brown Boveri)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
14.09.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
21.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
13.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
12.08.26 ABB Market-Perform Bernstein Research
24.07.26 ABB Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

10:43 Zwischen Hype und Halbleitern: Die neue Ordnung im Smartphone Markt
09:42 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
09:40 Erneute Flucht in die Schwergewichte
09:32 Marktüberblick: Softwareaktien gesucht
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Erholungsversuch zum Wochenbeginn
14.09.26 Logo WHS Nasdaq stürzt 500 Punkte ab – dann kommt das Long-Signal!
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’624.45 13.88 S6CB3U
Short 15’161.02 8.98 SMYBKU
SMI-Kurs: 13’806.06 15.09.2026 14:00:27
Long 13’205.07 19.97 S8BFJU
Long 12’873.68 13.61 BSUBWU
Long 12’327.13 8.87 SBABSU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- US-Börsen zum Handelsende tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
HUGO BOSS-Aktie tiefer: Aufsichtsratschef gibt nach Frasers-Offensive auf
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SLI 2’212.78 -0.51%