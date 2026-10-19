Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag

Um 12:09 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0.35 Prozent auf 2’298.71 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.424 Prozent auf 2’297.01 Punkte an der Kurstafel, nach 2’306.78 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’293.75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’301.28 Punkten.

SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SLI auf 2’215.38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SLI bei 2’298.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2’035.68 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.87 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 0.77 Prozent auf 3’945.00 CHF), Lonza (+ 0.70 Prozent auf 608.20 CHF), VAT (+ 0.69 Prozent auf 613.00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.48 Prozent auf 210.80 CHF) und Partners Group (+ 0.43 Prozent auf 610.00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Lindt (-2.26 Prozent auf 8’230.00 CHF), Straumann (-1.81 Prozent auf 92.12 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.66 Prozent auf 74.42 CHF), UBS (-1.56 Prozent auf 39.01 CHF) und Julius Bär (-1.24 Prozent auf 70.02 CHF).

Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’084’450 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326.266 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick

In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch