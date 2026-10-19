VAT Aktie 31186490 / CH0311864901
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SLI im Blick
|
19.10.2026 12:26:31
Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag
Der SLI fällt am Mittag.
Um 12:09 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0.35 Prozent auf 2’298.71 Punkte. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.424 Prozent auf 2’297.01 Punkte an der Kurstafel, nach 2’306.78 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’293.75 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 2’301.28 Punkten.
SLI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SLI auf 2’215.38 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, lag der SLI bei 2’298.35 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, erreichte der SLI einen Stand von 2’035.68 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.87 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SLI
Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Givaudan (+ 0.77 Prozent auf 3’945.00 CHF), Lonza (+ 0.70 Prozent auf 608.20 CHF), VAT (+ 0.69 Prozent auf 613.00 CHF), Helvetia Baloise (+ 0.48 Prozent auf 210.80 CHF) und Partners Group (+ 0.43 Prozent auf 610.00 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Lindt (-2.26 Prozent auf 8’230.00 CHF), Straumann (-1.81 Prozent auf 92.12 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-1.66 Prozent auf 74.42 CHF), UBS (-1.56 Prozent auf 39.01 CHF) und Julius Bär (-1.24 Prozent auf 70.02 CHF).
Welche Aktien im SLI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SLI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1’084’450 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI weist die Roche-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 326.266 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der SLI-Aktien im Blick
In diesem Jahr hat die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.74 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI inne. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu VAT
|
12:29
|VAT Aktie News: VAT gewinnt am Mittag an Fahrt (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Zürich: So performt der SLI am Montagmittag (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel VAT-Aktie: So viel hätte eine Investition in VAT von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|VAT Aktie News: VAT verteuert sich am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Zürich: SLI verbucht zum Start Verluste (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
16.10.26
|VAT Aktie News: VAT legt am Nachmittag zu (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Optimismus in Zürich: SLI legt am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|06.03.26
|Roche Buy
|UBS AG
|10.02.26
|Roche Overweight
|Barclays Capital
|09.03.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|16.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.01.26
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|12.03.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.03.26
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.03.26
|Roche Hold
|Deutsche Bank AG
|09.03.26
|Roche Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SLI
|2’297.44
|-0.40%
Börse aktuell - Live TickerKI- und Inflationssorgen flammen wieder auf: SMI gibt nach -- DAX mit Verlusten zum Wochenstart -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Montag nach unten. Auch der deutsche Aktienmarkt markiert einen schwächeren Start in die neue Handelswoche. In Fernost fanden die Märkte zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.