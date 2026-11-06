SMI 998089 / CH0009980894
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06.11.2026 09:28:19
Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Freitagshandels schwächer
Der SMI setzt am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Der SMI notiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 1.70 Prozent schwächer bei 14’712.68 Punkten. Insgesamt kommt der SMI damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1.742 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 1.78 Prozent auf 14’701.05 Punkte an der Kurstafel, nach 14’967.73 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 14’727.29 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’682.73 Einheiten.
So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0.041 Prozent nach unten. Der SMI erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, den Wert von 13’788.93 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, wies der SMI einen Wert von 14’518.75 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 06.11.2025, lag der SMI noch bei 12’298.86 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 legte der Index bereits um 11.06 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 15’092.56 Punkte. Bei 12’053.51 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
SMI-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Logitech (-0.22 Prozent auf 80.12 CHF), UBS (-0.33 Prozent auf 39.76 CHF), Amrize (-0.52 Prozent auf 34.66 CHF), Partners Group (-0.83 Prozent auf 669.80 CHF) und Holcim (-1.22 Prozent auf 72.94 CHF). Die Verlierer im SMI sind hingegen Swiss Re (-2.51 Prozent auf 155.20 CHF), Galderma (-2.36 Prozent auf 190.55 CHF), Sika (-2.28 Prozent auf 184.45 CHF), Sandoz (-2.20 Prozent auf 81.78 CHF) und Lonza (-2.17 Prozent auf 657.80 CHF).
Die teuersten SMI-Konzerne
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 995’148 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SMI weist die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 344.359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der SMI-Mitglieder im Fokus
In diesem Jahr weist die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.74 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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