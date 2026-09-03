Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben

Am Donnerstag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0.09 Prozent auf 14’350.64 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1.645 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 14’356.93 Zählern und damit 0.042 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (14’362.97 Punkte).

Der SMI verzeichnete bei 14’364.32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 14’336.81 Einheiten.

SMI-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den SMI bereits um 0.202 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 03.08.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’371.77 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, lag der SMI noch bei 13’218.32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.09.2025, betrug der SMI-Kurs 12’200.00 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Die Gewinner-Aktien im SMI sind derzeit Givaudan (+ 1.90 Prozent auf 3’266.00 CHF), Roche (+ 0.60 Prozent auf 351.30 CHF), Zurich Insurance (+ 0.54 Prozent auf 597.40 CHF), Logitech (+ 0.53 Prozent auf 79.54 CHF) und Swiss Re (+ 0.53 Prozent auf 142.90 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Richemont (-1.77 Prozent auf 186.20 CHF), Alcon (-1.04 Prozent auf 58.74 CHF), Nestlé (-0.74 Prozent auf 78.05 CHF), UBS (-0.56 Prozent auf 44.39 CHF) und Kühne + Nagel International (-0.23 Prozent auf 212.80 CHF).

SMI-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 181’252 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 294.312 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10.59 erwartet. Die Partners Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.81 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch