Am Dienstag geht es im SMI um 09:11 Uhr via SIX um 0.33 Prozent auf 15’142.83 Punkte nach unten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.735 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.329 Prozent auf 15’142.66 Punkte an der Kurstafel, nach 15’192.58 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 15’152.03 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 15’139.36 Punkten.

So entwickelt sich der SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der SMI-Kurs bei 14’391.31 Punkten. Der SMI wies vor drei Monaten, am 17.08.2026, einen Stand von 14’302.39 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der SMI noch bei 12’597.82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 14.31 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind aktuell Richemont (+ 1.29 Prozent auf 176.20 CHF), Sandoz (+ 0.00 Prozent auf 84.60 CHF), Galderma (-0.10 Prozent auf 190.80 CHF), Lonza (-0.12 Prozent auf 669.40 CHF) und Swiss Re (-0.16 Prozent auf 152.65 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind derweil Partners Group (-1.65 Prozent auf 645.60 CHF), UBS (-1.29 Prozent auf 39.89 CHF), Swiss Life (-1.07 Prozent auf 983.20 CHF), Holcim (-0.85 Prozent auf 74.60 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-0.72 Prozent auf 68.72 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 152’386 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 348.470 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Unter den SMI-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7.05 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch