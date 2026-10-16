Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
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16.10.2026 09:28:15
Zurückhaltung in Zürich: SMI startet im Minus
Das macht der SMI.
Der SMI tendiert im SIX-Handel um 09:10 Uhr um 0.13 Prozent leichter bei 14’330.14 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.625 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.060 Prozent auf 14’358.18 Punkte an der Kurstafel, nach 14’349.51 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 14’326.71 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 14’359.55 Punkten.
So bewegt sich der SMI seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht kletterte der SMI bereits um 3.49 Prozent. Der SMI wurde vor einem Monat, am 16.09.2026, mit 13’868.66 Punkten bewertet. Der SMI stand noch vor drei Monaten, am 16.07.2026, bei 14’267.19 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 16.10.2025, bei 12’702.08 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8.17 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des SMI liegt derzeit bei 14’669.51 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 12’053.51 Punkte.
SMI-Tops und -Flops
Die stärksten Einzelwerte im SMI sind derzeit ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.29 Prozent auf 77.18 CHF), Amrize (+ 0.84 Prozent auf 31.10 CHF), Holcim (+ 0.81 Prozent auf 64.54 CHF), Nestlé (+ 0.74 Prozent auf 81.67 CHF) und Partners Group (+ 0.60 Prozent auf 603.80 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Novartis (-1.21 Prozent auf 124.38 CHF), Roche (-1.00 Prozent auf 375.90 CHF), Sandoz (-0.53 Prozent auf 74.86 CHF), Alcon (-0.40 Prozent auf 54.90 CHF) und Zurich Insurance (-0.39 Prozent auf 605.80 CHF).
Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im SMI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 604’367 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 317.750 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.75 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.51 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
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