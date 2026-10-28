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28.10.2026 09:28:23
Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt zum Handelsstart
Der SMI notiert am Mittwochmorgen trotz positivem Vortag im Minus.
Um 09:11 Uhr bewegt sich der SMI im SIX-Handel 0.52 Prozent schwächer bei 14’521.08 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1.676 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.577 Prozent auf 14’513.44 Punkte an der Kurstafel, nach 14’597.63 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 14’576.71 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’509.45 Punkten verzeichnete.
SMI-Performance im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn gewann der SMI bereits um 0.337 Prozent. Der SMI wies vor einem Monat, am 28.09.2026, einen Stand von 13’942.91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 28.07.2026, wurde der SMI mit 14’571.33 Punkten berechnet. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 28.10.2025, den Stand von 12’360.15 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.62 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 14’669.51 Punkte. 12’053.51 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Top und Flops heute
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Novartis (+ 0.79 Prozent auf 129.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0.76 Prozent auf 72.04 CHF), Partners Group (+ 0.25 Prozent auf 637.20 CHF), Swiss Life (+ 0.19 Prozent auf 944.20 CHF) und Galderma (+ 0.05 Prozent auf 185.10 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen hingegen Logitech (-9.79 Prozent auf 82.96 CHF), Sandoz (-5.63 Prozent auf 77.48 CHF), UBS (-1.88 Prozent auf 38.11 CHF), Givaudan (-0.76 Prozent auf 3’914.00 CHF) und Nestlé (-0.74 Prozent auf 82.63 CHF).
Welche Aktien im SMI das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 592’324 Aktien gehandelt. Im SMI nimmt die Roche-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 343.860 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
SMI-Fundamentalkennzahlen
Die Swiss Re-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SMI-Werten. Partners Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.17 Prozent.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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