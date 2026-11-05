Zurückhaltung in Zürich: SMI schwächelt letztendlich

Zum Handelsschluss tendierte der SMI im SIX-Handel 0.37 Prozent tiefer bei 14’967.73 Punkten. Die SMI-Mitglieder sind damit 1.708 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.255 Prozent auf 15’061.17 Punkte an der Kurstafel, nach 15’022.85 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 15’092.56 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 14’947.41 Punkten lag.

SMI seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 1.69 Prozent. Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 13’703.53 Punkten. Der SMI lag vor drei Monaten, am 05.08.2026, bei 14’551.56 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.11.2025, stand der SMI noch bei 12’363.53 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 12.99 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der SMI bereits ein Jahreshoch bei 15’092.56 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Swiss Re (+ 1.99 Prozent auf 159.20 CHF), Sandoz (+ 1.80 Prozent auf 83.62 CHF), Lonza (+ 1.63 Prozent auf 672.40 CHF), Nestlé (+ 1.55 Prozent auf 87.23 CHF) und Sika (+ 1.26 Prozent auf 188.75 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil ABB (Asea Brown Boveri) (-4.20 Prozent auf 67.50 CHF), UBS (-3.37 Prozent auf 39.89 CHF), Logitech (-3.28 Prozent auf 80.30 CHF), Amrize (-2.38 Prozent auf 34.84 CHF) und Partners Group (-1.40 Prozent auf 675.40 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 7’070’429 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SMI mit einer Marktkapitalisierung von 339.281 Mrd. Euro heraus.

SMI-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11.28 erwartet. Die Partners Group-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.98 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch