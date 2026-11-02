SMI 998089 / CH0009980894
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02.11.2026 17:58:13
Zurückhaltung in Zürich: SMI sackt letztendlich ab
Wenig Veränderung war am Montag in Zürich zu beobachten.
Am Montag beendete der SMI den Handel nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 14’802.52 Punkten. An der Börse sind die im SMI enthaltenen Werte damit 1.709 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.621 Prozent auf 14’718.69 Punkte an der Kurstafel, nach 14’810.66 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 14’814.77 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14’703.70 Zählern.
SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Der SMI wurde vor einem Monat, am 02.10.2026, mit 13’660.92 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 14’346.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, erreichte der SMI einen Wert von 12’234.50 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 11.74 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SMI bereits bei 14’861.53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12’053.51 Punkten markiert.
Tops und Flops aktuell
Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Amrize (+ 4.46 Prozent auf 35.36 CHF), Sika (+ 3.15 Prozent auf 184.75 CHF), Holcim (+ 3.10 Prozent auf 71.10 CHF), Geberit (+ 2.51 Prozent auf 589.00 CHF) und Alcon (+ 2.23 Prozent auf 60.42 CHF). Schwächer notieren im SMI hingegen Novartis (-1.69 Prozent auf 131.52 CHF), Roche (-1.54 Prozent auf 397.20 CHF), Galderma (-0.70 Prozent auf 191.50 CHF), Zurich Insurance (-0.32 Prozent auf 623.60 CHF) und Nestlé (-0.07 Prozent auf 84.64 CHF).
Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. 3’504’026 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Roche-Aktie mit 348.709 Mrd. Euro die dominierende Aktie im SMI.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier wird ein KGV von 11.12 erwartet. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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