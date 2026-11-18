Schlussendlich bewegte sich der SMI im SIX-Handel 0.60 Prozent tiefer bei 14’886.12 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1.744 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.085 Prozent auf 14’963.24 Punkte an der Kurstafel, nach 14’976.04 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des SMI betrug 15’008.61 Punkte, das Tagestief hingegen 14’883.43 Zähler.

So entwickelt sich der SMI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der SMI bereits um 1.85 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI wies am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, einen Stand von 14’391.31 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, erreichte der SMI einen Stand von 14’320.90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, stand der SMI bei 12’481.95 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12.37 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt derzeit bei 15’272.42 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Heutige Tops und Flops im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen derzeit Logitech (+ 2.94 Prozent auf 84.68 CHF), Richemont (+ 1.45 Prozent auf 175.45 CHF), Alcon (+ 0.84) Prozent auf 62.32 CHF), Lonza (+ 0.54 Prozent auf 666.60 CHF) und Holcim (+ 0.40 Prozent auf 74.78 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen hingegen Sandoz (-1.81 Prozent auf 81.50 CHF), Zurich Insurance (-1.47 Prozent auf 642.40 CHF), Novartis (-1.35 Prozent auf 131.48 CHF), UBS (-1.28 Prozent auf 38.56 CHF) und Swiss Life (-1.21 Prozent auf 960.20 CHF) unter Druck.

Welche Aktien im SMI den grössten Börsenwert aufweisen

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 3’844’996 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 352.660 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.71 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Mit 7.19 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch