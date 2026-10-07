Swiss Re Aktie 12688156 / CH0126881561
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07.10.2026 09:28:38
Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Start zurück
Das macht der SMI.
Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.10 Prozent tiefer bei 13’774.86 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.562 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.196 Prozent auf 13’761.96 Punkte an der Kurstafel, nach 13’788.93 Punkten am Vortag.
Der SMI verzeichnete bei 13’784.59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13’751.01 Einheiten.
SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0.620 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 14’279.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der SMI bei 14’360.45 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 12’521.79 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.98 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SMI-Gewinner und -Verlierer
Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Novartis (+ 0.65 Prozent auf 117.94 CHF), Roche (+ 0.49 Prozent auf 351.50 CHF), Alcon (+ 0.42 Prozent auf 52.90 CHF), Sika (+ 0.28 Prozent auf 176.00 CHF) und Nestlé (+ 0.24 Prozent auf 75.38 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1.26 Prozent auf 81.54 CHF), UBS (-0.67 Prozent auf 40.30 CHF), Holcim (-0.64 Prozent auf 65.42 CHF), Amrize (-0.58 Prozent auf 31.00 CHF) und Lonza (-0.56 Prozent auf 573.00 CHF).
Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 114’727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297.079 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf
Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.49 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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