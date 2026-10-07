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SMI aktuell 07.10.2026 09:28:38

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Start zurück

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt zum Start zurück

Das macht der SMI.

Swiss Re
142.98 CHF 1.08%
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Um 09:11 Uhr tendiert der SMI im SIX-Handel 0.10 Prozent tiefer bei 13’774.86 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.562 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0.196 Prozent auf 13’761.96 Punkte an der Kurstafel, nach 13’788.93 Punkten am Vortag.

Der SMI verzeichnete bei 13’784.59 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 13’751.01 Einheiten.

SMI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht stieg der SMI bereits um 0.620 Prozent. Der SMI lag noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 14’279.38 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der SMI bei 14’360.45 Punkten. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 12’521.79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3.98 Prozent nach oben. Der SMI markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SMI-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im SMI zählen derzeit Novartis (+ 0.65 Prozent auf 117.94 CHF), Roche (+ 0.49 Prozent auf 351.50 CHF), Alcon (+ 0.42 Prozent auf 52.90 CHF), Sika (+ 0.28 Prozent auf 176.00 CHF) und Nestlé (+ 0.24 Prozent auf 75.38 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-1.26 Prozent auf 81.54 CHF), UBS (-0.67 Prozent auf 40.30 CHF), Holcim (-0.64 Prozent auf 65.42 CHF), Amrize (-0.58 Prozent auf 31.00 CHF) und Lonza (-0.56 Prozent auf 573.00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SMI derzeit am höchsten. 114’727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 297.079 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die SMI-Mitglieder auf

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.37 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.49 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.664 20.12.2030 159690421
Long 12.3407 17.12.2027 139789087
Long 1166.2001 20.11.2026 160008218
Typ Hebel Verfall Valor
Short 11.3223 19.03.2027 158194267
Short 777.4667 18.12.2026 146216171
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 7.1988 12.36 160676839
Long 11.5465 7.12 157035866
Long 34.3 1.29 161113590
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 7.2435 12.02 158193982
Short 11.5465 6.89 158193981
Short 18.5111 3.71 161357134
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -20.10 129204048
Long 8 -31.02 129204046
Long 12 -11.85 144145720
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

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14.09.26 Swiss Re Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
04.09.26 Swiss Re Underweight Barclays Capital
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Short 14’329.21 19.44 SFBR9U
Short 14’627.29 13.70 S1B74U
Short 15’154.10 8.93 SRBCQU
SMI-Kurs: 13’782.16 07.10.2026 09:40:43
Long 13’184.66 19.30 SKBOPU
Long 12’887.06 13.57 BSUBWU
Long 12’359.38 8.96 SC4B0U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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