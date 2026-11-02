Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Montagnachmittag

Am Montag geht es im SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0.35 Prozent auf 14’759.27 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.709 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.621 Prozent schwächer bei 14’718.69 Punkten, nach 14’810.66 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14’703.70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’793.67 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 13’660.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’346.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 12’234.50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.41 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14’861.53 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Amrize (+ 2.98 Prozent auf 34.86 CHF), Holcim (+ 2.70 Prozent auf 70.82 CHF), Logitech (+ 1.61 Prozent auf 79.52 CHF), Sika (+ 1.59 Prozent auf 181.95 CHF) und Geberit (+ 1.53 Prozent auf 583.40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Roche (-2.01 Prozent auf 395.30 CHF), Novartis (-1.64 Prozent auf 131.58 CHF), Zurich Insurance (-0.61 Prozent auf 621.80 CHF), Galderma (-0.52 Prozent auf 191.85 CHF) und Swiss Re (-0.36 Prozent auf 152.80 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’449’738 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348.709 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch