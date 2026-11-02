Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’803 -0.1%  SPI 20’868 0.1%  Dow 52’315 1.1%  DAX 25’983 0.6%  Euro 0.9170 -0.9%  EStoxx50 6’177 0.7%  Gold 3’968 2.4%  Bitcoin 63’368 -1.7%  Dollar 0.8185 -0.6%  Öl 104.7 -11.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
RBC Capital Markets: Outperform für Zalando-Aktie
Goldman Sachs bleibt bei Pharma bullish: Darum setzen die Analysten auf J&J, Eli Lilly & Merck
Grünes Vorzeichen bei Fresenius-Aktie: Allianz erweitert Biosimilars-Portfolio - Ausblick bestätigt
Roche -Aktie dennoch tiefer: FDA-Zulassung für Cobas-Atemwegstest erhalten
Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant
Suche...
ETF Sparplan

SMI 998089 / CH0009980894

14’802.52
Pkt
-8.14
Pkt
-0.05 %
17:30:01
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Listen Info zugeh. Wertpapiere
Snapshot Chart (gross) Marktberichte enthaltene Werte GV-Termine Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich Analysen Top/Flop Dividenden
Realtime Liste Realtime Chart (Indikation) Marktkapitalisierung
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Chartvergleich

Realtime Liste

Realtime Chart (Indikation)

Nachrichten

Marktberichte

Analysen

Listen

enthaltene Werte

Top/Flop

Marktkapitalisierung

Info

GV-Termine

Dividenden

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Marktbericht 02.11.2026 15:58:14

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Montagnachmittag

Zurückhaltung in Zürich: SMI fällt am Montagnachmittag

Der SMI verzeichnet am Montag Verluste.

Am Montag geht es im SMI um 15:41 Uhr via SIX um 0.35 Prozent auf 14’759.27 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1.709 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der SMI 0.621 Prozent schwächer bei 14’718.69 Punkten, nach 14’810.66 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14’703.70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14’793.67 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Der SMI erreichte vor einem Monat, am 02.10.2026, den Stand von 13’660.92 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, erreichte der SMI einen Wert von 14’346.14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 12’234.50 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.41 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch steht derzeit bei 14’861.53 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich derzeit Amrize (+ 2.98 Prozent auf 34.86 CHF), Holcim (+ 2.70 Prozent auf 70.82 CHF), Logitech (+ 1.61 Prozent auf 79.52 CHF), Sika (+ 1.59 Prozent auf 181.95 CHF) und Geberit (+ 1.53 Prozent auf 583.40 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Roche (-2.01 Prozent auf 395.30 CHF), Novartis (-1.64 Prozent auf 131.58 CHF), Zurich Insurance (-0.61 Prozent auf 621.80 CHF), Galderma (-0.52 Prozent auf 191.85 CHF) und Swiss Re (-0.36 Prozent auf 152.80 CHF).

SMI-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die UBS-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SMI auf. Zuletzt wurden via SIX 1’449’738 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 348.709 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SMI den höchsten Börsenwert.

SMI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im SMI verzeichnet die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.07 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der SMI-Unternehmen

Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Nasdaq nach dem KI-Ausverkauf: Jetzt müssen Apple, AMD & Palantir liefern!
16:54 Die Ökonomie der Einsamkeit
09:15 UBS Logo «Biotech is back»: Durchbruch aus dem Labor
09:13 Marktüberblick: Ölpreise mit Hoffnung auf Diplomatie unter Druck
08:55 SMI setzt Höhenflug fort
29.10.26 Julius Bär: 20.00% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (60%) auf DocMorris AG
29.10.26 Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
27.10.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Schindler, Siemens
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 15’393.46 19.75 SGB0YU
Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’325.33 8.76 S2BAEU
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’137.97 19.49 SMBVRU
Long 13’829.45 13.84 S05FBU
Long 13’253.37 8.92 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Marvell schluckt Laserspezialisten Lumentum - Aktien tiefrot
KW 44: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
ETF des Monats November 2026: Ein ganzes Portfolio in nur einem ETF
Hoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schliesst stabil -- DAX beendet Handel freundlich -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Arbonia-Aktie bricht ein: Gewinnwarnung für 2026
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Oktober 2026: So performten die DAX-Aktien im vergangenen Monat
Autoneum-Aktie klar im Plus: Übernahme der französischen Trèves Group geplant
Was Analysten von der UBS-Aktie erwarten

Top-Rankings

Rohstoffe im Oktober 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Oktober 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der Oktober 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich di ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SMI 14’802.52 -0.05%