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Kursentwicklung im Fokus 25.08.2026 09:28:12

Zurückhaltung in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Zurückhaltung in Zürich: SMI beginnt die Dienstagssitzung im Minus

Der SMI fällt nach den Gewinnen vom Vortag am Dienstagmorgen in die Verlustzone.

Am Dienstag bewegt sich der SMI um 09:11 Uhr via SIX 0.03 Prozent tiefer bei 14’442.26 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1.674 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der SMI 0.125 Prozent fester bei 14’465.28 Punkten, nach 14’447.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SMI lag am Dienstag bei 14’465.28 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 14’439.66 Punkten erreichte.

SMI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SMI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.07.2026, den Stand von 14’327.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, betrug der SMI-Kurs 13’503.21 Punkte. Der SMI wies vor einem Jahr, am 25.08.2025, einen Stand von 12’206.36 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9.02 Prozent zu. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14’669.51 Punkten. Bei 12’053.51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Logitech (+ 1.52 Prozent auf 79.00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.02 Prozent auf 78.98 CHF), Lonza (+ 0.68 Prozent auf 591.80 CHF), Alcon (+ 0.41 Prozent auf 59.16 CHF) und Partners Group (+ 0.39 Prozent auf 722.40 CHF). Unter den schwächsten SMI-Aktien befinden sich derweil Amrize (-1.21 Prozent auf 35.81 CHF), Richemont (-0.90 Prozent auf 186.50 CHF), Geberit (-0.62 Prozent auf 576.20 CHF), Nestlé (-0.42 Prozent auf 80.12 CHF) und Givaudan (-0.33 Prozent auf 3’289.00 CHF).

Welche SMI-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im SMI mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Amrize-Aktie. 136’816 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie dominiert den SMI hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 319.028 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10.72 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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