Zurückhaltung in Zürich: SLI verliert am Mittwochmittag

Der SLI tendiert im SIX-Handel um 12:08 Uhr um 0.20 Prozent tiefer bei 2’405.10 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.277 Prozent tiefer bei 2’403.17 Punkten in den Handel, nach 2’409.84 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2’416.86 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 2’403.90 Einheiten.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der SLI bislang ein Plus von 1.15 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, lag der SLI bei 2’219.11 Punkten. Der SLI verzeichnete vor drei Monaten, am 11.08.2026, den Stand von 2’337.69 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 11.11.2025, einen Stand von 2’069.72 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.81 Prozent aufwärts. Bei 2’433.53 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1’915.56 Punkten.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 3.14 Prozent auf 551.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2.73 Prozent auf 70.86 CHF), Logitech (+ 2.47 Prozent auf 82.16 CHF), Galderma (+ 1.25 Prozent auf 190.90 CHF) und Amrize (+ 0.78 Prozent auf 34.72 CHF). Flop-Aktien im SLI sind derweil Alcon (-5.79 Prozent auf 58.30 CHF), Swiss Life (-2.20 Prozent auf 968.80 CHF), Lindt (-1.10 Prozent auf 8’550.00 CHF), Straumann (-0.94 Prozent auf 105.85 CHF) und Novartis (-0.92 Prozent auf 133.24 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Alcon-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 959’944 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SLI mit 345.819 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SLI-Mitglieder im Blick

2026 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Die Partners Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.82 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch