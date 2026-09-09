Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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09.09.2026 12:26:15
Zurückhaltung in Zürich: SLI verbucht am Mittag Abschläge
Der SLI im Performance-Check.
Um 12:08 Uhr tendiert der SLI im SIX-Handel 0.92 Prozent tiefer bei 2’244.99 Punkten. Zuvor ging der SLI 0.612 Prozent leichter bei 2’251.87 Punkten in den Handel, nach 2’265.74 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 2’242.96 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 2’255.28 Punkten.
SLI-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um 1.44 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 2’336.65 Punkten. Der SLI stand vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 2’137.72 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der SLI einen Wert von 2’018.93 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4.37 Prozent. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’352.31 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1’915.56 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im SLI
Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Lindt (+ 1.48 Prozent auf 8’565.00 CHF), Logitech (+ 1.01 Prozent auf 80.24 CHF), SGS SA (+ 0.39 Prozent auf 93.16 CHF), Swisscom (+ 0.23 Prozent auf 651.00 CHF) und Alcon (+ 0.21 Prozent auf 55.94 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen Richemont (-3.57 Prozent auf 177.10 CHF), VAT (-2.98 Prozent auf 611.40 CHF), Galderma (-2.46 Prozent auf 158.70 CHF), Amrize (-2.37 Prozent auf 33.77 CHF) und ABB (Asea Brown Boveri) (-2.27 Prozent auf 79.14 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Novartis-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. 941’628 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie sticht im SLI mit einer Marktkapitalisierung von 299.001 Mrd. Euro heraus.
KGV und Dividende der SLI-Werte
In diesem Jahr verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index weist die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.82 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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