Zurückhaltung in Zürich: SLI schwächelt

Um 15:41 Uhr fällt der SLI im SIX-Handel um 0.79 Prozent auf 2’206.49 Punkte zurück. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.766 Prozent auf 2’207.09 Punkte an der Kurstafel, nach 2’224.12 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SLI betrug 2’189.31 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’215.99 Zähler.

SLI-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 2’318.31 Punkten. Der SLI lag vor drei Monaten, am 15.06.2026, bei 2’198.27 Punkten. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 15.09.2025, einen Stand von 2’007.72 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.58 Prozent. Bei 2’352.31 Punkten verzeichnete der SLI bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 1’915.56 Punkte.

Gewinner und Verlierer im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Swisscom (+ 1.67 Prozent auf 670.50 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1.43 Prozent auf 76.52 CHF), Zurich Insurance (+ 1.28 Prozent auf 601.60 CHF), Swiss Re (+ 1.12 Prozent auf 140.00 CHF) und Helvetia Baloise (+ 0.47 Prozent auf 212.40 CHF). Die schwächsten SLI-Aktien sind hingegen UBS (-2.98 Prozent auf 42.04 CHF), Partners Group (-2.90 Prozent auf 622.80 CHF), Galderma (-1.96 Prozent auf 152.55 CHF), Richemont (-1.85 Prozent auf 169.85 CHF) und Julius Bär (-1.67 Prozent auf 73.06 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die UBS-Aktie das grösste Handelsvolumen im SLI auf. Zuletzt wurden via SIX 4’971’399 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 290.528 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SLI den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

Die Swiss Re-Aktie weist mit 10.25 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.12 Prozent bei der Partners Group-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch