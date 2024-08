Zurückhaltung in Zürich: SLI mittags unter Druck

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 3.16 Prozent leichter bei 1’937.60 Punkten. In den Freitagshandel ging der SLI 2.34 Prozent tiefer bei 1’954.05 Punkten, nach 2’000.77 Punkten am Vortag.

Bei 1’962.82 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1’937.53 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SLI-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang Verluste von 2.80 Prozent. Vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der SLI einen Wert von 1’945.31 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wurde der SLI auf 1’832.75 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, stand der SLI noch bei 1’765.98 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 9.87 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 2’009.70 Punkten. Bei 1’742.94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

SLI-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Lindt (-0.09 Prozent auf 11’000.00 CHF), Nestlé (-0.25 Prozent auf 88.92 CHF), Roche (-0.98 Prozent auf 283.00 CHF), Swisscom (-1.49 Prozent auf 530.00 CHF) und Novartis (-1.77 Prozent auf 96.84 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen VAT (-8.97 Prozent auf 400.80 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-7.15 Prozent auf 45.29 CHF), UBS (-6.79 Prozent auf 24.85 CHF), ams (-6.23 Prozent auf 1.11 CHF) und Holcim (-5.45 Prozent auf 77.76 CHF).

Die teuersten Unternehmen im SLI

Im SLI weist die UBS-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 4’450’317 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Nestlé mit 243.327 Mrd. Euro im SLI den grössten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die SLI-Mitglieder

Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten. Im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5.99 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch