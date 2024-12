Zurückhaltung in Zürich: SLI fällt letztendlich zurück

Der SLI schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.16 Prozent) bei 1’913.88 Punkten ab. In den Handel ging der SLI 0.129 Prozent schwächer bei 1’914.52 Punkten, nach 1’917.00 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 1’922.85 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1’906.52 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, einen Stand von 1’940.56 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.09.2024, wies der SLI einen Wert von 1’993.11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 29.12.2023, bei 1’776.68 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 schlägt ein Plus von 8.53 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des SLI liegt derzeit bei 2’023.54 Punkten. 1’742.94 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell Temenos (+ 0.79 Prozent auf 64.10 CHF), Swatch (I) (+ 0.76 Prozent auf 165.00 CHF), Roche (+ 0.75 Prozent auf 255.50 CHF), Adecco SA (+ 0.63 Prozent auf 22.36 CHF) und Nestlé (+ 0.62 Prozent auf 74.88 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen hingegen ams-OSRAM (-4.17 Prozent auf 5.94 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-0.95 Prozent auf 49.07 CHF), VAT (-0.72 Prozent auf 342.80 CHF), Lindt (-0.69 Prozent auf 10’070.00 CHF) und Straumann (-0.52 Prozent auf 114.25 CHF).

SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3’555’907 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie macht im SLI den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 214.850 Mrd. Euro.

SLI-Fundamentaldaten im Fokus

Die Adecco SA-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9.50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Adecco SA-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10.58 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch