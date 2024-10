Zurückhaltung in Zürich: SLI beginnt die Donnerstagssitzung im Minus

Am Donnerstag bewegt sich der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0.06 Prozent leichter bei 1’983.85 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 1’985.90 Zählern und damit 0.040 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (1’985.11 Punkte).

Bei 1’985.90 Einheiten erreichte der SLI sein Tageshoch, während er hingegen mit 1’983.08 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So bewegt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der SLI bislang ein Minus von 0.460 Prozent. Der SLI wurde vor einem Monat, am 03.09.2024, mit 1’997.80 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 03.07.2024, wies der SLI einen Wert von 1’951.16 Punkten auf. Der SLI erreichte vor einem Jahr, am 03.10.2023, einen Stand von 1’682.71 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 12.49 Prozent aufwärts. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 2’023.54 Punkten. Bei 1’742.94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

SLI-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im SLI befinden sich aktuell Sandoz (+ 1.02 Prozent auf 34.52 CHF), Novartis (+ 0.64 Prozent auf 97.85 CHF), Swiss Re (+ 0.52 Prozent auf 115.00 CHF), Sonova (+ 0.29 Prozent auf 307.50 CHF) und Givaudan (+ 0.29 Prozent auf 4’563.00 CHF). Zu den schwächsten SLI-Aktien zählen derweil Richemont (-1.09 Prozent auf 132.05 CHF), Nestlé (-0.89 Prozent auf 84.30 CHF), VAT (-0.79 Prozent auf 424.50 CHF), Kühne + Nagel International (-0.62 Prozent auf 224.70 CHF) und Swatch (I) (-0.60 Prozent auf 180.85 CHF).

SLI-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Nestlé-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via SIX 121’630 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie nimmt im SLI, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 231.733 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

SLI-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10.14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die Adecco SA-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch