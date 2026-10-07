AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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07.10.2026 12:26:17
Zurückhaltung in Wien: So performt der ATX aktuell
Der ATX zeigt sich am Mittwochmittag im Minus.
Am Mittwoch verliert der ATX um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1.82 Prozent auf 6’668.88 Punkte. Damit kommen die im ATX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 190.732 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.021 Prozent auf 6’790.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’792.23 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’793.71 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 6’662.89 Punkten.
ATX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Seit Wochenbeginn gab der ATX bereits um 0.726 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 07.09.2026, stand der ATX bei 6’905.36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, bewegte sich der ATX bei 6’488.23 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der ATX bei 4’703.24 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 24.61 Prozent nach oben. Bei 7’043.27 Punkten markierte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern verzeichnet.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 2.46 Prozent auf 72.95 EUR), CA Immobilien (-0.23 Prozent auf 21.85 EUR), Vienna Insurance (-0.31 Prozent auf 65.30 EUR), Verbund (-0.32 Prozent auf 63.25 EUR) und EVN (-0.35 Prozent auf 28.70 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Andritz (-4.02 Prozent auf 81.10 EUR), BAWAG (-3.45 Prozent auf 170.90 EUR), AT S (AT&S) (-3.32 Prozent auf 218.50 EUR), Erste Group Bank (-3.01 Prozent auf 112.80 EUR) und PORR (-2.61 Prozent auf 29.85 EUR).
ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Wienerberger-Aktie ist im ATX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 221’616 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 44.633 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
ATX-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.57 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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