Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr um 0.15 Prozent leichter bei 3’192.96 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.004 Prozent schwächer bei 3’197.59 Punkten in den Handel, nach 3’197.72 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 3’210.82 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’190.28 Punkten lag.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der ATX Prime bereits um 2.10 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der ATX Prime einen Wert von 3’219.68 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der ATX Prime 3’268.68 Punkte auf. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 2’347.40 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 20.12 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell FACC (+ 6.66 Prozent auf 14.74 EUR), Frequentis (+ 2.90 Prozent auf 67.40 EUR), AT S (AT&S) (+ 2.12 Prozent auf 115.80 EUR), Andritz (+ 1.23 Prozent auf 82.00 EUR) und voestalpine (+ 1.03 Prozent auf 35.16 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Wolford (-10.09 Prozent auf 1.96 EUR), Kapsch TrafficCom (-5.07 Prozent auf 3.18 EUR), Rosenbauer (-3.37 Prozent auf 51.60 EUR), Lenzing (-2.61 Prozent auf 10.44 EUR) und Verbund (-2.14 Prozent auf 68.70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 121’963 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45.488 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.69 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch