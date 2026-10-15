Zurückhaltung in Wien: ATX zum Handelsstart in der Verlustzone

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX im Wiener Börse-Handel 1.43 Prozent tiefer bei 6’524.52 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 188.843 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.033 Prozent auf 6’616.92 Punkte an der Kurstafel, nach 6’619.12 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX lag heute bei 6’616.92 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6’482.98 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht gab der ATX bereits um 0.315 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’746.53 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6’471.55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4’675.42 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 21.91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Wienerberger (+ 2.25 Prozent auf 15.92 EUR), CA Immobilien (+ 0.96 Prozent auf 21.10 EUR), EVN (+ 0.84 Prozent auf 29.90 EUR), Lenzing (+ 0.72 Prozent auf 11.20 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0.71 Prozent auf 17.02 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-10.55 Prozent auf 179.80 EUR), Raiffeisen (-2.39 Prozent auf 55.15 EUR), Andritz (-1.82 Prozent auf 80.70 EUR), STRABAG SE (-1.55 Prozent auf 101.40 EUR) und Palfinger (-1.31 Prozent auf 26.35 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 50’552 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 43.118 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Werte

Die OMV-Aktie hat mit 7.19 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.53 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch