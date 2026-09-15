Zurückhaltung in Wien: ATX zum Ende des Dienstagshandels leichter

Am Dienstag gab der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss um 0.25 Prozent auf 6’746.53 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 194.379 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.028 Prozent fester bei 6’765.09 Punkten, nach 6’763.22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6’687.09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’769.53 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’733.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.06.2026, lag der ATX bei 6’420.63 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 15.09.2025, bei 4’645.88 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 26.06 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’914.35 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’007.83 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen aktuell voestalpine (+ 2.05 Prozent auf 44.90 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.19 Prozent auf 153.20 EUR), Verbund (+ 1.01 Prozent auf 60.00 EUR), CA Immobilien (+ 0.89 Prozent auf 22.75 EUR) und OMV (+ 0.69 Prozent auf 72.45 EUR). Flop-Aktien im ATX sind hingegen Vienna Insurance (-1.54 Prozent auf 70.40 EUR), Raiffeisen (-1.49 Prozent auf 62.70 EUR), Österreichische Post (-1.42 Prozent auf 31.15 EUR), Lenzing (-1.17 Prozent auf 21.05 EUR) und Erste Group Bank (-1.17 Prozent auf 118.50 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 433’564 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 47.391 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Die OMV-Aktie hat mit 7.84 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.42 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch