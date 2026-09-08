Zurückhaltung in Wien: ATX verliert zum Start des Dienstagshandels

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0.55 Prozent auf 6’867.69 Punkte. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 193.102 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.008 Prozent auf 6’904.78 Punkte an der Kurstafel, nach 6’905.36 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’907.41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 6’851.58 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, bei 6’652.73 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, erreichte der ATX einen Wert von 6’005.89 Punkten. Der ATX wurde vor einem Jahr, am 08.09.2025, mit 4’646.82 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 28.33 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6’910.60 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im ATX befinden sich derzeit STRABAG SE (+ 0.70 Prozent auf 100.00 EUR), OMV (+ 0.43 Prozent auf 69.90 EUR), Verbund (+ 0.42 Prozent auf 60.10 EUR), Österreichische Post (+ 0.00 Prozent auf 31.55 EUR) und CA Immobilien (+ 0.00 Prozent auf 23.30 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil AT S (AT&S) (-2.62 Prozent auf 170.80 EUR), Palfinger (-1.54 Prozent auf 32.00 EUR), Vienna Insurance (-1.08 Prozent auf 73.40 EUR), voestalpine (-1.02 Prozent auf 46.64 EUR) und Lenzing (-0.87 Prozent auf 22.70 EUR).

Welche ATX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 13’786 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit 48.129 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.66 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.63 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch