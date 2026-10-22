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22.10.2026 09:28:15
Zurückhaltung in Wien: ATX startet in der Verlustzone
ATX-Handel aktuell.
Am Donnerstag gibt der ATX um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 2.26 Prozent auf 6’417.58 Punkte nach. Die ATX-Mitglieder sind damit 185.029 Mrd. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.031 Prozent auf 6’563.67 Punkte an der Kurstafel, nach 6’565.70 Punkten am Vortag.
Bei 6’563.75 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6’417.58 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
ATX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht fiel der ATX bereits um 2.12 Prozent zurück. Der ATX erreichte vor einem Monat, am 22.09.2026, den Wert von 6’920.37 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’528.16 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.10.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4’625.93 Punkten gehandelt.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 19.92 Prozent nach oben. Der ATX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7’043.27 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Zählern.
Das sind die Tops und Flops im ATX
Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell CA Immobilien (+ 0.70 Prozent auf 21.65 EUR), Österreichische Post (-0.16 Prozent auf 30.80 EUR), OMV (-0.20 Prozent auf 74.20 EUR), Verbund (-0.23 Prozent auf 65.90 EUR) und EVN (-0.34 Prozent auf 29.30 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-7.19 Prozent auf 160.00 EUR), Raiffeisen (-3.56 Prozent auf 56.90 EUR), Erste Group Bank (-3.41 Prozent auf 107.80 EUR), voestalpine (-3.26 Prozent auf 42.16 EUR) und Lenzing (-2.82 Prozent auf 10.32 EUR).
Welche ATX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im ATX sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 92’806 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 42.225 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.
Fundamentaldaten der ATX-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7.33 erwartet. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.39 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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