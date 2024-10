Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht zum Start Abschläge

Am Donnerstag gibt der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse um 0.04 Prozent auf 1’802.41 Punkte nach. In den Handel ging der ATX Prime 0.084 Prozent leichter bei 1’801.67 Punkten, nach 1’803.18 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Donnerstag bei 1’801.14 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 1’803.44 Punkten erreichte.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 1.00 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 03.09.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1’822.94 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.07.2024, erreichte der ATX Prime einen Stand von 1’840.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 03.10.2023, wies der ATX Prime einen Wert von 1’562.20 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2024 bereits um 5.16 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1’889.08 Punkten. Bei 1’664.49 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell FACC (+ 1.54 Prozent auf 6.60 EUR), AT S (AT&S) (+ 1.39 Prozent auf 20.48 EUR), CA Immobilien (+ 1.05 Prozent auf 27.06 EUR), PORR (+ 1.04 Prozent auf 13.58 EUR) und AMAG (+ 0.85 Prozent auf 23.70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen hingegen Addiko Bank (-3.45 Prozent auf 18.20 EUR), Polytec (-3.19 Prozent auf 2.73 EUR), Palfinger (-2.26 Prozent auf 21.60 EUR), Rosenbauer (-1.70 Prozent auf 34.60 EUR) und Frequentis (-1.52 Prozent auf 26.00 EUR).

ATX Prime-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das Handelsvolumen der IMMOFINANZ-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Wiener Börse 15’280 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 25.535 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.72 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 11.87 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

