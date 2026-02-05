Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht mittags Abschläge

Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.85 Prozent tiefer bei 2’829.02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.003 Prozent auf 2’853.14 Punkte an der Kurstafel, nach 2’853.22 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 2’818.69 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’853.14 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.80 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 2’679.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’378.15 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 05.02.2025, den Wert von 1’897.17 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.43 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’855.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’638.17 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 2.33 Prozent auf 26.30 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.05 Prozent auf 5.98 EUR), Marinomed Biotech (+ 1.98 Prozent auf 18.00 EUR), Semperit (+ 1.27 Prozent auf 12.74 EUR) und FACC (+ 1.05 Prozent auf 11.50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6.25 Prozent auf 3.00 EUR), AT S (AT&S) (-3.56 Prozent auf 48.70 EUR), Warimpex (-3.54 Prozent auf 0.49 EUR), Polytec (-3.27 Prozent auf 4.14 EUR) und Raiffeisen (-2.06 Prozent auf 42.88 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 136’567 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43.030 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.22 zu Buche schlagen. Mit 8.35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

