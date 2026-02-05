Marinomed Biotech Aktie 44956022 / ATMARINOMED6
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|ATX Prime-Entwicklung
|
05.02.2026 12:26:18
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht mittags Abschläge
Anleger in Wien treten am Mittag den Rückzug an.
Um 12:09 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.85 Prozent tiefer bei 2’829.02 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.003 Prozent auf 2’853.14 Punkte an der Kurstafel, nach 2’853.22 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des ATX Prime betrug 2’818.69 Punkte, das Tageshoch hingegen 2’853.14 Zähler.
So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 1.80 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 05.01.2026, bei 2’679.79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2’378.15 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 05.02.2025, den Wert von 1’897.17 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.43 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 2’855.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’638.17 Zählern.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime
Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Addiko Bank (+ 2.33 Prozent auf 26.30 EUR), Kapsch TrafficCom (+ 2.05 Prozent auf 5.98 EUR), Marinomed Biotech (+ 1.98 Prozent auf 18.00 EUR), Semperit (+ 1.27 Prozent auf 12.74 EUR) und FACC (+ 1.05 Prozent auf 11.50 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6.25 Prozent auf 3.00 EUR), AT S (AT&S) (-3.56 Prozent auf 48.70 EUR), Warimpex (-3.54 Prozent auf 0.49 EUR), Polytec (-3.27 Prozent auf 4.14 EUR) und Raiffeisen (-2.06 Prozent auf 42.88 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die AT S (AT&S)-Aktie. 136’567 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 43.030 Mrd. Euro.
KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die CPI Europe-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.22 zu Buche schlagen. Mit 8.35 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
12:26
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX sackt mittags ab (finanzen.ch)
|
09:28
|Verluste in Wien: ATX liegt zum Start im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwacher Wochentag in Wien: ATX Prime fällt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Börse Wien in Grün: ATX Prime klettert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Freundlicher Handel: ATX zum Ende des Mittwochshandels im Aufwind (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Börse Wien: Börsianer lassen ATX nachmittags steigen (finanzen.ch)
|
04.02.26
|Mittwochshandel in Wien: ATX Prime verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.ch)
Analysen zu Marinomed Biotech AG
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: KLA, Alphabet & BBVA mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Alphabet A
✅ BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|2’830.13
|-0.81%
Börse aktuell - Live TickerEZB-Zinsentscheid im Fokus: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. Die Börsen in Fernost wiesen am Donnerstag grösstenteils rote Vorzeichen aus.