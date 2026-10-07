Zurückhaltung in Wien: ATX Prime präsentiert sich zum Handelsstart schwächer

Um 09:11 Uhr bewegt sich der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.67 Prozent tiefer bei 3’307.39 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.020 Prozent auf 3’328.96 Punkte an der Kurstafel, nach 3’329.63 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des ATX Prime betrug 3’301.49 Punkte, das Tageshoch hingegen 3’330.31 Zähler.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang einen Gewinn von 0.369 Prozent. Der ATX Prime notierte noch vor einem Monat, am 07.09.2026, bei 3’390.08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3’191.43 Punkten auf. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 07.10.2025, den Wert von 2’350.94 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 24.42 Prozent. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt aktuell bei 3’448.52 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2’489.01 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Rosenbauer (+ 1.28 Prozent auf 63.40 EUR), EVN (+ 0.87 Prozent auf 29.05 EUR), Polytec (+ 0.68 Prozent auf 5.94 EUR), OMV (+ 0.63 Prozent auf 71.65 EUR) und Telekom Austria (+ 0.45 Prozent auf 8.90 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind hingegen Wolford (-6.25 Prozent auf 2.10 EUR), Lenzing (-2.33 Prozent auf 12.60 EUR), STRABAG SE (-2.30 Prozent auf 102.00 EUR), Andritz (-1.78 Prozent auf 83.00 EUR) und ZUMTOBEL (-1.46 Prozent auf 4.04 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Die Aktie im ATX Prime mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 34’880 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44.633 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der ATX Prime-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.27 zu Buche schlagen. Mit 6.57 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch