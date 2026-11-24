Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 0.54 Prozent schwächer bei 3’093.60 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.116 Prozent fester bei 3’114.12 Punkten in den Handel, nach 3’110.51 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 3’124.62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 3’089.46 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, den Stand von 3’081.43 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 24.08.2026, den Wert von 3’254.00 Punkten. Der ATX Prime lag vor einem Jahr, am 24.11.2025, bei 2’431.72 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 16.38 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des ATX Prime liegt derzeit bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit ZUMTOBEL (+ 2.63 Prozent auf 3.90 EUR), Polytec (+ 2.62 Prozent auf 3.92 EUR), Palfinger (+ 1.51 Prozent auf 26.95 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.03 Prozent auf 19.54 EUR) und Verbund (+ 1.01 Prozent auf 69.95 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen AT S (AT&S) (-4.54 Prozent auf 105.20 EUR), Semperit (-2.32 Prozent auf 14.75 EUR), Rosenbauer (-1.87 Prozent auf 52.60 EUR), Lenzing (-1.74 Prozent auf 9.58 EUR) und UBM Development (-1.45 Prozent auf 13.60 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 197’312 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 42.380 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime hat die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch