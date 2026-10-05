Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Index-Performance
|
05.10.2026 15:58:10
Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag leichter
Wenig Veränderung ist heute in Wien zu beobachten.
Um 15:40 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.10 Prozent leichter bei 3’292.26 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.008 Prozent leichter bei 3’295.22 Punkten in den Handel, nach 3’295.49 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’312.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’268.27 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 3’369.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der ATX Prime bei 3’227.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 2’377.15 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 23.85 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 3.57 Prozent auf 69.60 EUR), Wolford (+ 1.85 Prozent auf 2.20 EUR), CA Immobilien (+ 1.65) Prozent auf 21.55 EUR), Telekom Austria (+ 1.11 Prozent auf 9.10 EUR) und DO (+ 1.04 Prozent auf 195.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7.63 Prozent auf 0.46 EUR), UBM Development (-1.84 Prozent auf 16.00 EUR), PORR (-1.58 Prozent auf 31.15 EUR), voestalpine (-1.40 Prozent auf 43.70 EUR) und Semperit (-1.29 Prozent auf 19.20 EUR).
Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 185’842 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44.128 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien
2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Nachrichten zu Erste Group Bank AG
|
15:58
|Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Wien: So performt der ATX aktuell (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Wien in Rot: ATX schwächelt (finanzen.ch)
|
12:26
|ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|Anleger in Wien halten sich zurück: ATX Prime notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
09:28
|Montagshandel in Wien: ATX fällt zum Start des Montagshandels zurück (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Starker Wochentag in Wien: ATX Prime notiert schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
02.10.26
|Freundlicher Handel in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.ch)
Analysen zu OMV AG
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|ATX Prime
|3’307.67
|0.37%
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX volatil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schliesslich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer unsicheren Tendenz. Die US-Börsen tendieren uneins. An den Börsen in Asien ging es am Montag nach oben.