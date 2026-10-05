Zurückhaltung in Wien: ATX Prime am Montagnachmittag leichter

Um 15:40 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0.10 Prozent leichter bei 3’292.26 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0.008 Prozent leichter bei 3’295.22 Punkten in den Handel, nach 3’295.49 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3’312.90 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3’268.27 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, den Stand von 3’369.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, stand der ATX Prime bei 3’227.82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, den Wert von 2’377.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 23.85 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3’448.52 Punkten. Bei 2’489.01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Frequentis (+ 3.57 Prozent auf 69.60 EUR), Wolford (+ 1.85 Prozent auf 2.20 EUR), CA Immobilien (+ 1.65) Prozent auf 21.55 EUR), Telekom Austria (+ 1.11 Prozent auf 9.10 EUR) und DO (+ 1.04 Prozent auf 195.00 EUR). Die Flop-Titel im ATX Prime sind hingegen Warimpex (-7.63 Prozent auf 0.46 EUR), UBM Development (-1.84 Prozent auf 16.00 EUR), PORR (-1.58 Prozent auf 31.15 EUR), voestalpine (-1.40 Prozent auf 43.70 EUR) und Semperit (-1.29 Prozent auf 19.20 EUR).

Blick in den ATX Prime: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Lenzing-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 185’842 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 44.128 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

2026 präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.17 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.71 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch