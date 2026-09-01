Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich schwächer

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.14 Prozent schwächer bei 6’758.67 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 190.950 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der ATX 0.020 Prozent höher bei 6’769.56 Punkten, nach 6’768.24 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX bei 6’805.06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 6’721.67 Punkten.

ATX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, lag der ATX bei 6’457.92 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der ATX einen Stand von 6’075.32 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4’647.20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 26.29 Prozent aufwärts. Das ATX-Jahreshoch steht derzeit bei 6’845.42 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell OMV (+ 1.82 Prozent auf 69.75 EUR), Erste Group Bank (+ 1.32 Prozent auf 122.90 EUR), UNIQA Insurance (+ 1.25 Prozent auf 17.82 EUR), Österreichische Post (+ 0.81 Prozent auf 31.30 EUR) und Verbund (-0.08 Prozent auf 59.25 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-3.39 Prozent auf 148.00 EUR), Wienerberger (-2.65 Prozent auf 19.08 EUR), PORR (-2.42 Prozent auf 36.35 EUR), voestalpine (-2.06 Prozent auf 44.76 EUR) und BAWAG (-1.56 Prozent auf 177.00 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 179’869 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX mit 48.013 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7.61 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.65 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch