Erste Group Bank Aktie 728952 / AT0000652011
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27.08.2026 17:58:10
Zurückhaltung in Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich leichter
So bewegte sich der ATX am Donnerstag zum Handelsschluss.
Zum Handelsschluss notierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1.20 Prozent leichter bei 6’677.41 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 187.913 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.015 Prozent schwächer bei 6’757.44 Punkten, nach 6’758.44 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6’771.59 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’668.31 Zählern.
So entwickelt sich der ATX im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche legte der ATX bereits um 0.681 Prozent zu. Der ATX wies vor einem Monat, am 27.07.2026, einen Stand von 6’354.29 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, erreichte der ATX einen Stand von 6’095.30 Punkten. Der ATX wies vor einem Jahr, am 27.08.2025, einen Stand von 4’652.87 Punkten auf.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 24.77 Prozent zu. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX bereits bei 6’780.42 Punkten. Bei 5’007.83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX
Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 6.38 Prozent auf 146.80 EUR), EVN (+ 2.28 Prozent auf 29.10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0.99 Prozent auf 30.50 EUR), voestalpine (+ 0.65 Prozent auf 46.18 EUR) und Österreichische Post (+ 0.32 Prozent auf 31.20 EUR). Die Flop-Titel im ATX sind derweil PORR (-7.50 Prozent auf 37.60 EUR), Erste Group Bank (-3.27 Prozent auf 121.40 EUR), STRABAG SE (-2.72 Prozent auf 85.70 EUR), Wienerberger (-2.23 Prozent auf 19.71 EUR) und Raiffeisen (-1.91 Prozent auf 61.65 EUR).
Die teuersten Unternehmen im ATX
Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 338’370 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 48.013 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die ATX-Mitglieder auf
In diesem Jahr verzeichnet die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Mit 6.74 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.
Redaktion finanzen.ch
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