Zurückhaltung in Wien: ATX fällt schlussendlich

Der ATX tendierte im Wiener Börse-Handel letztendlich um 0.27 Prozent tiefer bei 6’768.24 Punkten. Der Wert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 190.950 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0.003 Prozent schwächer bei 6’786.37 Punkten, nach 6’786.58 Punkten am Vortag.

Bei 6’768.24 Einheiten erreichte der ATX sein Tagestief, während er hingegen mit 6’845.42 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX-Jahreshoch und -Jahrestief

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der ATX einen Stand von 6’457.92 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wies der ATX einen Wert von 6’148.87 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 4’614.36 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 26.47 Prozent zu Buche. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 6’845.42 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 5’007.83 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell OMV (+ 2.39 Prozent auf 68.50 EUR), Vienna Insurance (+ 2.12 Prozent auf 72.20 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1.96 Prozent auf 31.25 EUR), Raiffeisen (+ 1.75 Prozent auf 63.80 EUR) und Palfinger (+ 1.44 Prozent auf 31.80 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen STRABAG SE (-4.74 Prozent auf 94.50 EUR), PORR (-3.25 Prozent auf 37.25 EUR), DO (-2.87 Prozent auf 203.00 EUR), Erste Group Bank (-1.86 Prozent auf 121.30 EUR) und voestalpine (-0.91 Prozent auf 45.70 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX

Das grösste Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 559’742 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 48.013 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Werte auf

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6.75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch