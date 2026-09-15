Zurückhaltung in Wien: ATX am Nachmittag leichter

Der ATX tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0.28 Prozent leichter bei 6’743.97 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 194.379 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.028 Prozent auf 6’765.09 Punkte an der Kurstafel, nach 6’763.22 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 6’769.53 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 6’687.09 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6’733.16 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.06.2026, stand der ATX noch bei 6’420.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.09.2025, betrug der ATX-Kurs 4’645.88 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 26.01 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX steht derzeit bei 6’914.35 Punkten. Bei 5’007.83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind aktuell AT S (AT&S) (+ 2.11 Prozent auf 154.60 EUR), voestalpine (+ 1.41 Prozent auf 44.62 EUR), CA Immobilien (+ 0.89 Prozent auf 22.75 EUR), DO (+ 0.82 Prozent auf 196.40 EUR) und Wienerberger (+ 0.80 Prozent auf 17.74 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Erste Group Bank (-1.75 Prozent auf 117.80 EUR), Lenzing (-1.41 Prozent auf 21.00 EUR), STRABAG SE (-0.93 Prozent auf 106.00 EUR), Raiffeisen (-0.79 Prozent auf 63.15 EUR) und Vienna Insurance (-0.70 Prozent auf 71.00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im ATX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 227’601 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX macht die Erste Group Bank-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 47.391 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Mitglieder

Im ATX verzeichnet die OMV-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7.84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.42 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch