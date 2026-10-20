Stellantis Aktie 59211791 / NL00150001Q9
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20.10.2026 09:28:14
Zurückhaltung in Paris: CAC 40 schwächelt zum Start des Dienstagshandels
Der CAC 40 gibt am Dienstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.
Am Dienstag notiert der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext 0.18 Prozent schwächer bei 7’854.07 Punkten. Die CAC 40-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.387 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der CAC 40 0.327 Prozent schwächer bei 7’842.33 Punkten, nach 7’868.05 Punkten am Vortag.
Der CAC 40 verzeichnete bei 7’842.33 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’860.28 Einheiten.
CAC 40-Performance seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 8’065.02 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, lag der CAC 40-Kurs bei 8’340.11 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 20.10.2025, bei 8’206.07 Punkten.
Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.16 Prozent. In diesem Jahr erreichte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.
Welche Aktien im CAC 40 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Airbus SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Euronext 7’065 Aktien gehandelt. Im CAC 40 nimmt die LOréal-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 216.703 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick
Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.64 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.ch
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