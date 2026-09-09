Zurückhaltung in Paris: CAC 40 sackt zum Start des Mittwochshandels ab

Am Mittwoch verbucht der CAC 40 um 09:11 Uhr via Euronext ein Minus in Höhe von 0.59 Prozent auf 8’269.29 Punkte. Damit kommen die im CAC 40 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.494 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0.718 Prozent tiefer bei 8’258.24 Punkten, nach 8’317.98 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 8’270.75 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 8’254.00 Punkten.

So bewegt sich der CAC 40 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 0.042 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, den Stand von 8’714.93 Punkten. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 8’203.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.09.2025, stand der CAC 40 bei 7’749.39 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.904 Prozent nach oben. Bei 8’755.03 Punkten erreichte der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7’505.27 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Airbus SE-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 19’032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 212.105 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Titel im Blick

Im CAC 40 weist die Renault-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.62 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch