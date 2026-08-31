Zurückhaltung in Paris: CAC 40 notiert am Montagnachmittag im Minus

Um 15:40 Uhr notiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0.06 Prozent tiefer bei 8’396.32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2.534 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0.042 Prozent auf 8’404.73 Punkte an der Kurstafel, nach 8’401.18 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag heute bei 8’427.10 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’388.95 Punkten erreichte.

CAC 40-Entwicklung auf Jahressicht

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der CAC 40 8’509.64 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 8’183.34 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 7’703.90 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.45 Prozent nach oben. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8’755.03 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 7’505.27 Zähler.

CAC 40-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im CAC 40 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 258’388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 225.361 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der CAC 40-Aktien

Die Renault-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten auf. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch