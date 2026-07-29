Zurückhaltung in Paris: CAC 40 am Mittwochnachmittag mit Abgaben

Am Mittwoch geht es im CAC 40 um 15:41 Uhr via Euronext um 0.58 Prozent auf 8’410.05 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.459 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0.404 Prozent auf 8’492.97 Punkte an der Kurstafel, nach 8’458.78 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des CAC 40 lag am Mittwoch bei 8’502.48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 8’379.78 Punkten erreichte.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche sank der CAC 40 bereits um 0.387 Prozent. Noch vor einem Monat, am 29.06.2026, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8’367.33 Punkten. Der CAC 40 lag noch vor drei Monaten, am 29.04.2026, bei 8’072.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.07.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7’857.36 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.62 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der CAC 40 bislang 8’642.23 Punkte. Bei 7’505.27 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das grösste Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 424’438 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie hat im CAC 40 mit 230.179 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Renault-Aktie präsentiert mit 4.24 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.37 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch