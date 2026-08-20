Zurückhaltung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 nachmittags

Am Donnerstag sinkt der NASDAQ 100 um 20:01 Uhr via NASDAQ um 0.78 Prozent auf 29’196.76 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0.445 Prozent tiefer bei 29’295.15 Punkten, nach 29’426.02 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 29’183.55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 29’378.81 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3.16 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 28’604.23 Punkten. Der NASDAQ 100 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 29’297.70 Punkten. Der NASDAQ 100 stand vor einem Jahr, am 20.08.2025, bei 23’249.57 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 15.83 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 22’841.42 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7.15 Prozent auf 111.71 USD), Lumentum (+ 5.74 Prozent auf 875.08 USD), Marvell Technology (+ 3.30) Prozent auf 245.10 USD), Keurig Dr Pepper (+ 2.58 Prozent auf 31.86 USD) und Seagate Technology (+ 2.26 Prozent auf 851.41 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Walmart (-8.91 Prozent auf 104.12 USD), SpaceX (-5.84 Prozent auf 131.50 USD), Intuitive Surgical (-5.44 Prozent auf 376.09 USD), CrowdStrike (-4.13 Prozent auf 193.30 USD) und Rocket Lab (-3.80 Prozent auf 72.96 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 19’945’926 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4.550 Bio. Euro heraus.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Comcast-Aktie mit 7.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch