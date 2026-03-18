Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Nachmittag

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:01 Uhr um 1.14 Prozent tiefer bei 22’223.51 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.256 Prozent auf 22’421.96 Punkte an der Kurstafel, nach 22’479.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 22’461.76 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 22’213.65 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang Verluste von 0.523 Prozent. Vor einem Monat, am 18.02.2026, wies der NASDAQ Composite 22’753.63 Punkte auf. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 18.12.2025, den Stand von 23’006.36 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.03.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 17’504.12 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 4.36 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 23’988.26 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22’061.97 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ Composite

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell AXT (+ 13.06 Prozent auf 50.16 USD), ADTRAN (+ 10.92 Prozent auf 9.96 EUR), CIENA (+ 7.06 Prozent auf 396.18 USD), Akamai (+ 6.25 Prozent auf 112.45 USD) und TransAct Technologies (+ 6.04 Prozent auf 3.51 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Comtech Telecommunications (-10.66 Prozent auf 3.27 USD), Taylor Devices (-5.98 Prozent auf 69.19 USD), Geospace Technologies (-5.88 Prozent auf 12.16 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-5.84 Prozent auf 3.15 USD) und Lifetime Brands (-5.57 Prozent auf 4.07 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 17’660’374 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 3.835 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier soll ein KGV von 2.09 zu Buche schlagen. Die SIGA Technologies-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11.95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch