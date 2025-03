Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der Dow Jones am Nachmittag

Am Donnerstag notiert der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE 0.05 Prozent leichter bei 41’944.47 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 16.431 Bio. Euro. In den Handel ging der Dow Jones 0.837 Prozent tiefer bei 41’613.19 Punkten, nach 41’964.63 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 42’250.29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 41’695.61 Zählern.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1.17 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 20.02.2025, den Wert von 44’176.65 Punkten. Der Dow Jones notierte noch vor drei Monaten, am 20.12.2024, bei 42’840.26 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.03.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 39’512.13 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gab der Index bereits um 1.06 Prozent nach. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 45’054.36 Punkten. Bei 40’661.77 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Home Depot (+ 2.28 Prozent auf 330.00 EUR), UnitedHealth (+ 1.34 Prozent auf 509.96 USD), Goldman Sachs (+ 0.80 Prozent auf 561.78 USD), Honeywell (+ 0.71 Prozent auf 210.13 USD) und Sherwin-Williams (+ 0.44 Prozent auf 336.38 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen IBM (-4.18 Prozent auf 241.75 USD), Walt Disney (-1.56 Prozent auf 98.73 USD), Apple (-1.20 Prozent auf 212.65 USD), Nike (-1.11 Prozent auf 72.18 USD) und Cisco (-1.08 Prozent auf 60.46 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NYSE 24’283’030 Aktien gehandelt. Mit 2.938 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier soll ein KGV von 9.40 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite ist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.24 Prozent bei der Verizon-Aktie zu erwarten.

