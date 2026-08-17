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S&P 500-Entwicklung 17.08.2026 16:02:29

Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Zurückhaltung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels mit Abgaben

Der S&P 500 verliert am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Coherent
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Um 16:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0.15 Prozent schwächer bei 7’773.73 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 62.606 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0.062 Prozent leichter bei 7’780.97 Punkten, nach 7’785.76 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7’772.59 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 7’790.68 Einheiten.

S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 17.07.2026, lag der S&P 500 noch bei 7’457.69 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7’408.50 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’449.80 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 13.34 Prozent aufwärts. Bei 7’816.70 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. 6’316.91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Cerebras Systems (+ 15.09 Prozent auf 252.02 USD), Sandisk (+ 6.27 Prozent auf 1’744.00 USD), Marvell Technology (+ 5.78 Prozent auf 234.85 USD), Western Digital (+ 5.12 Prozent auf 534.84 USD) und Coherent (+ 4.74 Prozent auf 341.28 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Super Micro Computer (-4.32 Prozent auf 38.12 USD), Gartner (-4.14 Prozent auf 173.60 USD), Constellation Brands A (-3.99 Prozent auf 133.63 USD), CoStar Group (-3.95 Prozent auf 31.10 USD) und Bath Body Works (-3.92 Prozent auf 18.65 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 3’017’084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.701 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0.10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12.31 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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