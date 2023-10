Zurückhaltung in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel letztendlich um 0.62 Prozent leichter bei 4’349.61 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 37.836 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.109 Prozent auf 4’381.73 Punkte an der Kurstafel, nach 4’376.95 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 4’385.85 Punkte, das Tagestief hingegen 4’325.43 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 1.41 Prozent. Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 12.09.2023, bei 4’461.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 12.07.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’472.16 Punkten auf. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 12.10.2022, bei 3’577.03 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13.74 Prozent nach oben. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 4’607.07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’794.33 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell Fastenal (+ 7.52 Prozent auf 60.22 USD), Walgreens Boots Alliance (+ 7.04 Prozent auf 24.19 USD), KLA-Tencor (+ 3.83 Prozent auf 501.11 USD), Albemarle (+ 3.64 Prozent auf 170.80 USD) und Broadcom (+ 3.55 Prozent auf 905.60 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Hormel Foods (-9.83 Prozent auf 32.67 USD), Lamb Weston (-8.43 Prozent auf 84.10 USD), Eversource Energy (-7.48 Prozent auf 54.56 USD), Caesars Entertainment (-6.45 Prozent auf 43.98 USD) und Mettler-Toledo International (-5.90 Prozent auf 1’041.81 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Im S&P 500 ist die Apple-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 12’415’922 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 2.622 Bio. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 weist die SVB Financial Group-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 0.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 9.20 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der The Western Union Company-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

