Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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|S&P 500 im Blick
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31.08.2026 18:00:09
Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge
Der S&P 500 notiert am ersten Tag der Woche im negativen Bereich.
Der S&P 500 sinkt im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 0.48 Prozent auf 7’674.51 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.056 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.255 Prozent auf 7’692.11 Punkte an der Kurstafel, nach 7’711.76 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7’697.52 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’665.06 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf
Der S&P 500 stand am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 7’489.72 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7’580.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wurde der S&P 500 auf 6’460.26 Punkte taxiert.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 11.90 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch liegt aktuell bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Aufsteiger und Absteiger im S&P 500
Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Tesla (+ 4.61 Prozent auf 364.84 USD), Ulta Beauty (+ 4.28 Prozent auf 539.66 USD), Boston Scientific (+ 3.37 Prozent auf 48.42 USD), Deere (+ 3.20 Prozent auf 650.47 USD) und Moderna (+ 2.75 Prozent auf 141.79 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Edison International (-23.42 Prozent auf 53.74 USD), Howmet Aerospace (-7.56 Prozent auf 244.83 USD), Aon (-6.78 Prozent auf 331.31 USD), Take Two (-6.26 Prozent auf 220.65 USD) und Clorox (-4.27 Prozent auf 98.15 USD).
Die teuersten S&P 500-Konzerne
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 8’790’781 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.525 Bio. Euro.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.67 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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20:03
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20:03
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Montagnachmittag schwächer (finanzen.ch)
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18:00
|Schwacher Wochentag in New York: So performt der Dow Jones am Montagmittag (finanzen.ch)
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18:00
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 präsentiert sich mittags leichter (finanzen.ch)
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18:00
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 verbucht am Mittag Abschläge (finanzen.ch)
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18:00
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16:29
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|Jefferies & Company Inc.
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|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|27.08.26
|NVIDIA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
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|Deutsche Bank AG
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|S&P 500
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