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16.11.2026 22:33:38
Zurückhaltung in New York: S&P 500 schwächelt zum Handelsende
Der S&P 500 gab sich am Montagabend schwächer.
Zum Handelsschluss notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 1.92 Prozent leichter bei 7’416.59 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63.547 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.647 Prozent schwächer bei 7’512.77 Punkten, nach 7’561.67 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tageshoch bei 7’515.60 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7’400.15 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung auf Jahressicht
Noch vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’659.44 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der S&P 500 mit 7’785.76 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’734.11 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.14 Prozent. Bei 7’844.52 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.
Das sind die Tops und Flops im S&P 500
Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Tyson Foods (+ 7.91 Prozent auf 63.95 USD), Centene (+ 6.40 Prozent auf 74.77 USD), General Mills (+ 5.13 Prozent auf 35.24 USD), ConAgra Foods (+ 4.19 Prozent auf 15.16 USD) und Tractor Supply (+ 4.12 Prozent auf 37.95 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Dell Technologies (-13.64 Prozent auf 320.55 USD), Coherent (-12.34 Prozent auf 203.43 USD), Bloom Energy (-12.21 Prozent auf 177.28 USD), Corning (-11.15 Prozent auf 106.17 USD) und Vertiv (-10.00 Prozent auf 188.67 USD) unter Druck.
Die teuersten Unternehmen im S&P 500
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 72’620’702 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.698 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der S&P 500-Werte
Unter den S&P 500-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13.39 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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