Zurückhaltung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben

Der S&P 500 beendete den Handelstag nahezu unverändert (minus 0.17 Prozent) bei 7’670.84 Punkten. Der Wert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 63.647 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.157 Prozent auf 7’695.79 Punkte an der Kurstafel, nach 7’683.69 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7’699.60 Punkte, das Tagestief hingegen 7’653.55 Zähler.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’711.76 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 29.06.2026, den Wert von 7’440.43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, stand der S&P 500 bei 6’661.21 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 11.84 Prozent zu Buche. 7’816.70 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Bloom Energy (+ 10.80 Prozent auf 291.25 USD), Royal Caribbean Cruises (+ 7.45 Prozent auf 260.67 USD), Lumentum (+ 5.66 Prozent auf 973.49 USD), Carvana (+ 5.21 Prozent auf 63.62 USD) und Applied Materials (+ 5.19 Prozent auf 512.01 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Equifax (-3.40 Prozent auf 140.83 USD), Nucor (-3.37 Prozent auf 236.24 USD), DENTSPLY SIRONA (-3.23 Prozent auf 8.98 USD), Unum Group (-3.16 Prozent auf 88.24 USD) und Schlumberger (-3.15 Prozent auf 49.87 USD) unter Druck.

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 26’333’079 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.773 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0.10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.95 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch