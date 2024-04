Zurückhaltung in New York: S&P 500 schlussendlich mit Abgaben

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0.58 Prozent tiefer bei 5’022.21 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 43.606 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0.479 Prozent höher bei 5’075.61 Punkten in den Mittwochshandel, nach 5’051.41 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5’007.25 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5’077.96 Punkten lag.

S&P 500-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der S&P 500 bereits um 2.48 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der S&P 500 auf 5’117.09 Punkte taxiert. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 17.01.2024, den Stand von 4’739.21 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.04.2023, wies der S&P 500 einen Stand von 4’151.32 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5.89 Prozent nach oben. Bei 5’264.85 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’682.11 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit United Airlines (+ 17.45 Prozent auf 48.74 USD), American Airlines (+ 6.60 Prozent auf 13.89 USD), Globe Life (+ 5.44 Prozent auf 63.23 USD), Alaska Air Group (+ 4.71 Prozent auf 42.72 USD) und Paramount Global (+ 3.64 Prozent auf 10.81 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen JB Hunt Transportation Services (-8.12 Prozent auf 168.13 USD), Travelers (-7.41 Prozent auf 206.58 USD), Prologis (-7.19 Prozent auf 106.49 USD), ResMed (-5.97 Prozent auf 173.83 USD) und First Republic Bank (-5.88 Prozent auf 0.04 USD).

Die teuersten S&P 500-Unternehmen

Im S&P 500 sticht die Bank of America-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 15’320’581 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2.891 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 0.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 282.35 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch