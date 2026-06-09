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Kursverlauf 09.06.2026 22:33:54

Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab

Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab

Der S&P 500 zeigte sich letztendlich leichter.

Coherent
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Der S&P 500 verlor im NYSE-Handel zum Handelsende 0.26 Prozent auf 7’386.65 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 60.598 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0.577 Prozent höher bei 7’448.45 Punkten, nach 7’405.73 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7’237.85 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 7’483.15 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’398.93 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 09.03.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6’795.99 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 09.06.2025, lag der S&P 500 bei 6’005.88 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 7.70 Prozent nach oben. Bei 7’620.90 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit J M Smucker (+ 10.44 Prozent auf 112.39 USD), Amphenol (+ 7.29 Prozent auf 154.07 USD), Alaska Air Group (+ 6.84 Prozent auf 45.13 USD), Pool (+ 6.34 Prozent auf 192.42 USD) und Carrier Global (+ 5.78 Prozent auf 71.24 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Coherent (-11.44 Prozent auf 355.94 USD), Lumentum (-8.22 Prozent auf 821.76 USD), Super Micro Computer (-7.62 Prozent auf 40.64 USD), AppLovin (-7.60 Prozent auf 520.84 USD) und Corning (-7.25 Prozent auf 173.94 USD).

Welche S&P 500-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 44’798’448 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.300 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12.50 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ilolab / Shutterstock.com
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